Muğla’da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Tavanı tamamen ezilen araçtan sürücü sağ çıkarıldı!

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada otomobilin tavanı ezilirken, sürücü Özdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ömer Özdemir, kaza anında araçta yalnız olduğunu belirtip, "Önünde konvoy halinde araçlar vardı. Onlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım, araç savruldu" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör