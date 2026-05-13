Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Tavanı tamamen ezilen araçtan sürücü sağ çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 16:29

Muğla'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Tavanı tamamen ezilen araçtan sürücü sağ çıkarıldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde karşı şeride geçerek bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Üst tavanı tamamen ezilen araçtan yaralı kurtulan sürücü Ömer Özdemir, "Önünde konvoy halinde araçlar vardı. Onlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım, araç savruldu" dedi.

DHA Yaşam
Muğla’da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Tavanı tamamen ezilen araçtan sürücü sağ çıkarıldı!
  • ABONE OL

Kaza, saat 11.30 sıralarında Konacık Mahallesi yeni hastane yolunda meydana geldi. Ömer Özdemir'in kontrolünü yitirdiği 26 EF 204 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada otomobilin tavanı ezilirken, sürücü Özdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ömer Özdemir, kaza anında araçta yalnız olduğunu belirtip, "Önünde konvoy halinde araçlar vardı. Onlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım, araç savruldu" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Tavanı tamamen ezilen araçtan sürücü sağ çıkarıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA