Muğla’da parkta akran zorbalığı: Tekme ve yumruklarla bayılttı!

Olay, 7 Ocak'ta Bodrum ilçesi Karabağ Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre; C.E.K. ile N.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. C.E.K., art arda aldığı darbelerin ardından bayıldı.
O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; C.E.K.'nin bir süre sendeleyerek yürüdükten sonra yere yığıldığı, çevredeki bazı kişilerin ise kavgayı 'devam' diyerek izlediği görüldü.
2 GÖZALTI
Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında N.E. ve kavgayı kaydeden kişi gözaltına alındı.
Bodrum Kaymakamlığı olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; "Muğla ili, Bodrum ilçesinde 25 Şubat 2026 tarihinde çeşitli basın-yayın ve sanal medya kuruluşlarında yayınlanan haber ve görüntülerde, bir çocuğun akran zorbalığına uğradığı ve darp edildiği iddiası üzerine yapılan incelemelerde olayın 7 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştiği ve adli tahkikata başlandığı anlaşılmıştır" denildi.