Muğla’da Şaban Ataş cinayetinde şüpheliler hakim karşısında

Muğla Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile üyeleri "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e katıldı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.

ŞOK İTİRAF: ŞABAN'I İPLE BOĞDU

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" diyen Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sarıyer mevkiine giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ataş'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten adam öldürme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Karabulut, 2 oğlu ve annesi ile Burhanettin Öztürk olman üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

DNA TESTİ YAPILACAK

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri cinayet büroda sürüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ŞÜPHELİLER HAKİM KARŞISINDA

Gözaltına alınan şüpheliler Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Mehmet Ataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.