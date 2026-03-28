Giriş Tarihi: 28.03.2026 19:52

Muğla'da sel faciası! Acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel sularına kapılan bir otomobildeki iki kişinden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
  • ABONE OL

Milas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nden geçen Gökçeler Deresi çevresindeki su basan yoldan geçmek isteyen bir otomobil sele kapılarak derede sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri vinç yardımı ile deredeki otomobile ulaştı ve Ayhan Demir'i kurtardı.

Hipotermi geçirdiği belirtilen Demir'e, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Otomobilde bulunan Bülent Şanlı'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz