Muğla’da şüpheli olay: Nöbet yerinde ölü bulundu!

Milas Müze Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi Serkan Alkaya, nöbet yerinde ölü olarak bulundu. Şüpheli olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Müze Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Serkan Alkaya (45), nöbet değişim saatinde mesai arkadaşlarınca Milas Müze Müdürlüğü tarihi Hekotomnus Mezar Anıtı ve Milas Halı Müzesi bölgesinde cansız halde bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Yapılan ihbarın ardından ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Alkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde detaylı bir çalışma yürüttü.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk incelemelerin ardından Alkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

