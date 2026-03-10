Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ele geçirildi!
Muğla Menteşe’de ekipler Tevrat satacağı bilgisine ulaştığı kişinin üzerinde arama gerçekleştirdi. Şahsın üzerinde 15’inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirilirken, ele geçirilen Tevrat'ın ise Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.U.'nun (56) elindeki Tevrat'ı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde yolda durdurulan M.U.'nun üzerinde yapılan aramada 15'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, ele geçirilen Tevrat'ın ise Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

