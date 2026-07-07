Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da tartışma kanlı bitti! Halil Korkut kurşun yağmuruna tutularak katledildi: Meğer cani 11 yıl önce de eniştesini…
Giriş Tarihi: 7.07.2026 10:06

Muğla’da tartışma kanlı bitti! Halil Korkut kurşun yağmuruna tutularak katledildi: Meğer cani 11 yıl önce de eniştesini…

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşanan olayda 44 yaşındaki Halil Korkut ile 35 yaşındaki Coşkun K. tartışmaya başladı. Restorandaki kavga bir anda dehşete dönüştü. Coşkun K., Korkut’a defalarca kez ateş ederek vahşice katletti. Mezarlıkta yakalanan cani hakkında ortaya çıkan gerçek ise kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Muğla’da tartışma kanlı bitti! Halil Korkut kurşun yağmuruna tutularak katledildi: Meğer cani 11 yıl önce de eniştesini…
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Olay, saat 01.00 sıralarında Menteşe'nin Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Coşkun K. ile Halil Korkut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Coşkun K., yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş etti.

VÜCUDUNA İSABET EDEN SAÇMALARLA YAŞAMINI YİTİRDİ

Korkut, vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Olayın ardından 48 AHT 851 plakalı araçla kaçan Coşkun K., yaklaşık bir saat sonra Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

11 YIL ÖNCE ENİŞTESİNİ KATLETMİŞTİ

Olayla ilgili soruşturma sürürken, Coşkun K.'nin 11 yıl önce sobadan sızan gazdan zehirlenip, hayatını kaybeden ablasının ölümünden sorumlu tuttuğu eniştesi Aytekin Köse'yi sokak ortasında göğsüne 2 el ateş ederek öldürdüğü, yakın zamanda da cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #MENTEŞE

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Muğla’da tartışma kanlı bitti! Halil Korkut kurşun yağmuruna tutularak katledildi: Meğer cani 11 yıl önce de eniştesini…
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