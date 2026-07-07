Muğla’da tartışma kanlı bitti! Halil Korkut kurşun yağmuruna tutularak katledildi: Meğer cani 11 yıl önce de eniştesini…

Olay, saat 01.00 sıralarında Menteşe'nin Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Coşkun K. ile Halil Korkut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Coşkun K., yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş etti.