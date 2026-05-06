Dün akşam saatlerinde Ortakent Kapuz Caddesi'nde Yalıkavak yönüne seyreden 48 AYG 659 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan O.S. idaresindeki 06 BH 4857 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra yol kenarına savruldu.

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı Cihan Yılmaz, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. 23 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi, Ortakent Mezarlığı'na defnedildi. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.