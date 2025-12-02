Muğla’da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü. İl genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, 127 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 47 zanlıya ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.