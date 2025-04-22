Muğla’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 15 Nisan 2025 – 22 Nisan 2025 tarihleri arasında İl genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 42 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 87,3 gram metamfetamin maddesi, 85 gram esrar maddesi, 34 gram skunk maddesi, 7,3 gram kokain maddesi, 325 adet sentetik ecza, 12 adet a4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 54 kök kenevir, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 7 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 62 bin 950 TL 100 dolar, 10 Euro, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Bu kapsamda 16 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 35 şüpheli uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 3 şahsa uyuşturucu murakabesi hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 39 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.