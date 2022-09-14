Muğla’da yangın 6 saatte kontrol altına alındı, 30 hektarlık alan kül oldu!

Muğla Gökova'da Ataköy mevkii sırtlarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın nedeniyle gece saatlerinde, panik havası oluştu. Vatandaşlar sokaklara döküldü. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ilk etapta 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer, 25 teknik personel ve 15 orman muhafaza memuru hareket etti. İlerleyen saatler ekiplerin sayısı artırıldı.
30 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Ekiplerin gece boyu süren müdahalesi sonucu yangının, Kozlukuyu mevkiindeki yerleşim yerlerine yaklaşmasının önüne geçildi. Gece boyunca, yer ekiplerinin müdahalesi devam etti. Muğla Valisi Orhan Tavlı, günün ağarmasıyla birlikte tüm hava gücünün de bölgeye sevk edileceğini belirtti. Günün ağarmasıyla birlikte hava müdahalesi başladı. Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter 5 uçak dahil oldu. Yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 6 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü. Muğla Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve Havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz."