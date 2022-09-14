Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da yangın 6 saatte kontrol altına alındı, 30 hektarlık alan kül oldu!
Giriş Tarihi: 14.9.2022 09:58 Son Güncelleme: 14.9.2022 10:07

Muğla’da yangın 6 saatte kontrol altına alındı, 30 hektarlık alan kül oldu!

Muğla Ula ilçesi Gökova beldesinde önceki gece kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu 6 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık alan kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da yangın 6 saatte kontrol altına alındı, 30 hektarlık alan kül oldu!

Muğla Gökova'da Ataköy mevkii sırtlarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın nedeniyle gece saatlerinde, panik havası oluştu. Vatandaşlar sokaklara döküldü. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ilk etapta 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer, 25 teknik personel ve 15 orman muhafaza memuru hareket etti. İlerleyen saatler ekiplerin sayısı artırıldı.

30 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin gece boyu süren müdahalesi sonucu yangının, Kozlukuyu mevkiindeki yerleşim yerlerine yaklaşmasının önüne geçildi. Gece boyunca, yer ekiplerinin müdahalesi devam etti. Muğla Valisi Orhan Tavlı, günün ağarmasıyla birlikte tüm hava gücünün de bölgeye sevk edileceğini belirtti. Günün ağarmasıyla birlikte hava müdahalesi başladı. Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter 5 uçak dahil oldu. Yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 6 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü. Muğla Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve Havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz."

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Muğla’da yangın 6 saatte kontrol altına alındı, 30 hektarlık alan kül oldu!
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