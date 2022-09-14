Muğla’da yangın 6 saatte kontrol altına alındı, 30 hektarlık alan kül oldu!

Muğla Gökova'da Ataköy mevkii sırtlarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın nedeniyle gece saatlerinde, panik havası oluştu. Vatandaşlar sokaklara döküldü. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ilk etapta 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer, 25 teknik personel ve 15 orman muhafaza memuru hareket etti. İlerleyen saatler ekiplerin sayısı artırıldı.