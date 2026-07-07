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Giriş Tarihi: 7.07.2026 09:54

Muğla’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yasa dışı bahis ve şans oyunlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca ve para sayma makinesin ele geçirildi.

İHA Yaşam
Muğla’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ELEKTRONİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait iki ikamet adresi ile araçlara eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabancaya ait boş şarjör, 2 bilgisayar kasası, 14 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 flash bellek, 1 para sayma makinesi ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA

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Muğla’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama
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