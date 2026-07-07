Muğla’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

ÇOK SAYIDA ELEKTRONİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait iki ikamet adresi ile araçlara eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabancaya ait boş şarjör, 2 bilgisayar kasası, 14 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 flash bellek, 1 para sayma makinesi ile çok sayıda doküman ele geçirildi.