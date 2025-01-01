Muğla’da yılın ilk bebeği Efnan Duru oldu

Muğla'da 2025 yılının ilk normal doğumu Marmaris Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti. Makbule ve Erdem Yağmur çiftinin ilk çocuğu olan Efnan Duru bebek 3 kilo 440 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Yağmur ailesini hastanede ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Burak Mülayim, normal doğum ile dünyaya gelen bebeğin ailesiyle beraber sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesini diledi. Mülayim, normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulduğunu, annenin emzirmeye hemen başlayabildiğini ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebildiğini belirterek tıbbi olarak zorunlu olmadıkça tüm anne adaylarının doğal ve sağlıklı olan normal doğum yöntemini tercih etmeleri gerektiğini ifade etti.