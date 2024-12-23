Muğla’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yayla Ceylan Mahallesi'nde Fethiye Antalya Karayolu üzerinde 57 yaşındaki S.K. idaresindeki yolcu otobüsü ile 64 yaşındaki Şükrü Öncü idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede otomobilde bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Otobüste bulunan 7 yolcunun ise yaralanmadığı öğrenildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Olcay Öncü ile Metin Öncü çifti olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Şükrü Öncü olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.