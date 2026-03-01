Muğla’daki kazada 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Yatağan Doğanköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde motosiklet kazasında 17 yaşındaki Narin Kırıkoğlu ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Kazayı bir süre sonra yoldan geçen vatandaşların fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Narin Kırıkoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki Narin Kırıkoğlu'nun cenazesinin bugün Kavaklıdere ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

