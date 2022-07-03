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Giriş Tarihi: 3.7.2022 22:25 Son Güncelleme: 3.7.2022 22:54

Muğlalı şehidin mezarı yenilendi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğlalı şehidin mezarı yenilendi

Muğla Yatağan’a bağlı Çakırlar Mahallesi Yaylabelen mevkiinde şehit Hidayet Kocayak’ın mezarı, Muğla Valiliği'nin talimatıyla bakıma alınarak, yenilendi.

Muğla Yatağanlı Hidayet Kocayak, vatani görevini yaptığı Erzurum Aşkale ilçesinde 18 Ağustos 1975'te şehit oldu. Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan inceleme sonucunda şehit Kocaayak'ın, Aydın Çine ilçesine kayıtlı olduğu tespit edildi.

Çine Sosyal Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Kocaayak'ın anne ve babasının vefat ettiği, kardeşlerinin ise Çine'de ikamet ettiği öğrenildi. Ancak şehidin mezarının Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi Yaylabelen Mezarlığında olduğu tespit edildi.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüyle görüşülerek şehidin mezarını bakıma alınarak yenilendi. Kocayak'ın yakınları, mezarın bakımı yapılmasından dolayı Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

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Muğlalı şehidin mezarı yenilendi
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