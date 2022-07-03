Muğlalı şehidin mezarı yenilendi

Muğla Yatağanlı Hidayet Kocayak, vatani görevini yaptığı Erzurum Aşkale ilçesinde 18 Ağustos 1975'te şehit oldu. Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan inceleme sonucunda şehit Kocaayak'ın, Aydın Çine ilçesine kayıtlı olduğu tespit edildi.

Çine Sosyal Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Kocaayak'ın anne ve babasının vefat ettiği, kardeşlerinin ise Çine'de ikamet ettiği öğrenildi. Ancak şehidin mezarının Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi Yaylabelen Mezarlığında olduğu tespit edildi.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüyle görüşülerek şehidin mezarını bakıma alınarak yenilendi. Kocayak'ın yakınları, mezarın bakımı yapılmasından dolayı Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.