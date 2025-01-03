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Giriş Tarihi: 3.1.2025 14:50 Son Güncelleme: 3.1.2025 15:36

Muğla’ya turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD, Muğla için 3 Ocak’tan 5 Ocak’a kadar şiddetli yağış uyarısı yaptı. Ayrıca sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’ya turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için 3 Ocak'tan 5 Ocak'a kadar şiddetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıda, yerel olarak şiddetli ve yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Ayrıca sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara kargı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullandı.

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Muğla’ya turuncu kodlu uyarı
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