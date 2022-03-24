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Giriş Tarihi: 24.3.2022 14:30 Son Güncelleme: 24.3.2022 14:31

Muhabbet Kuşu Bakımı Ve Özellikleri: Evde Muhabbet Kuşu Ne Yer, Nasıl Eğitilir Ve Bakılır?

Muhabbet Kuşu Bakımı Ve Özellikleri: Evde Muhabbet Kuşu Ne Yer, Nasıl Eğitilir Ve Bakılır?

Muhabbet kuşları birbirinden ilginç ve ilgi çekici özellikleri, insanları kendisine hayran bırakan sesleri ve renkleriyle insanların ilgi odağı haline gelmiş ve birçok evde yer sahibi olmuşlardır. Bu güzel hayvanlara evlerinde yer vermek isteyen bireylerin, muhabbet kuşlarına doğru bir şekilde bakabilmeleri için; muhabbet kuşlarının bakımını, özelliklerini, ne yediğini, nasıl eğitildiği ve bakıldığını bilmeleri gerekir.

Doğal yaşam alanları Avustralya olan, renkleri ve sesleriyle dikkat çeken hayvanlar arasında muhabbet kuşları yer alır. Evcil olan ve günümüzde de pek çok evin bir bireyi halinde olan muhabbet kuşlarının bakımı, narin hayvanlar olmaları sebebiyle oldukça önemlidir.

Muhabbet Kuşu Bakımı

  • Muhabbet kuşunun yaşayacağı alan, rahat hissedeceği bir büyüklükte kafes olmalıdır.
  • Kafesin üzerine yapılacak olan tünek ile her yere tuvaletini yapması engellenebilir.
  • Soğuğa karşı nadir olmaları nedeniyle, rüzgârda, kış aylarında dışarı bırakmamanız gerekir.
  • Yemleri hoşlarına giden yem olmalıdır.
  • Kafeslerinde gagalarını pürüzsüzleştirmeye yarayacak gaga taşı bulunmalıdır.
  • Kafesine konulan suyun her gün değiştirilmesi önem arz eder. Mümkünse kloru azalmış su konulmalıdır.
  • Dışkılarının kokmaması ve böceklenmemesi için, ayrıca kuşun temiz hissetmesi için tuvaleti her gün temizlenmelidir.
  • Düzenli olarak kontrollerini yaptırmak için veterinere götürülmesi gerekir.

Evde Yavru Muhabbet Kuşu Bakımı

Yavru muhabbet kuşunun sıkılmaması için kafes içerisinde oynayabileceği oyuncaklar alınıp kafes eğlenceli bir alan haline getirilebilir. Yavru muhabbet kuşu bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de; kafesin ve kafes malzemesinin temizliğinin düzenli ve sık olarak yapılmasıdır. Yavru muhabbet kuşu suyuna düzenli olarak vitamin takviyesi yapılması tavsiye edilir.

Jumbo Muhabbet Kuşu Bakımı

Sürekli ötmeleriyle bilinen muhabbet kuşları tek olarak beslenebilir. Ancak çoğunlukla çift olarak beslenmesi tavsiye edilir. Jumbo muhabbet kuş yemleri ile beslenirler. Ayrıca jumbo muhabbet kuşları bal yemeyi çok severler. Onlar için özel üretilmiş ballı yemlerden tercih edebilirsiniz. Bu sayede gelişimlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilirler.

Bu kuşların sık su içmesi de gerekmektedir. Yani suyu eksik edilmemelidir. Jumbo muhabbet kuşu besleyenlerin sık karşılaştığı durumlardan biri gaga düşmesidir. Böyle durumlarda veterinere başvurulmalıdır.

Muhabbet Kuşu Ne Yer?

Muhabbet kuşları evde besleniyor ise onlara özel hazırlanmış muhabbet kuş yemlerinden yemelidir. Ancak doğal ortamlarında muhabbet kuşları genellikle tohumlarla, çiçeklerle ve meyvelerle beslenirler. Muhabbet kuşları insanların da tükettiği gıdalar ile beslenebilirler. Ödül olarak insanları yedikleri yiyeceklerden verilebilir. Ancak fazla tatlı ve tuzlu yiyeceklerin verilmesi sakıncalıdır.

Muhabbet Kuşu Nasıl Eğitilir?

Muhabbet kuşu eğitiminde kuşun yaşı önemli bir etkendir. Yaşlı kuşların eğitimi yavru kuşlardan daha zorludur. Eve yeni gelmiş bir yavrunun korkmuş olması normaldir. Kuşa eve alışması için zaman tanınması gereklidir. Bir süre evin en çok kullanılan odasında duran kuş zamanla ortama alışacaktır.

Kuşun eğitimine başlanmadan önce kuşun ortama alışması için 1 hafta beklenmelidir. Bu süreden sonra ele gelme yöntemleri uygulanabilir. Evde rahat olan ve alışan kuşun suyu ve yemi her gün temizlenmelidir. Ayrıca kafese bir gazete kâğıdı serilerek dışkısının atılması ve kafesin temiz tutulması gerekir. Kuş eğitiminde öncelikle kuşa ödül verilmesi gerekir.

Örnek olarak; kuşun yapması istenilen şeyleri tamamlarken kuşun hoşuna gidecek ödül maması verilmelidir. Ödülü gören kuş heyecanlanacak ve mutlu olacaktır. Bu yöntem tekrarlanırsa kuş kısa sürede alışır ve isteklerinizi yerine getirmeye başlar.

Muhabbet Kuşu Özellikleri

  • Muhabbet kuşlarının boyları ortalama 18 cm ve ağırlıkları 40 gramdır.
  • Ana renkleri karın ve but bölgesidir, kalan kısımları desenlidir. Mavi, sarı yeşil renkte olabilirler. Gagaları da zeytin yeşili rengindedir.
  • Muhabbet kuşlarının tüyleri mor ötesi ışık altında florasan özelliği gösterebilir.
  • Anavatanları Avustralya'dır. Göçmen oldukları için Avustralya'da pek çok bölgede yaygın olarak görülür. Genellikle çalılık alanlar, çimenlikler ve açık ormanlıklarda görülürler.
  • Sürü halinde gezmeyi tercih ederler.
  • Göçlerini bulundukları bölgenin su ve besin durumuna göre yaparlar.
  • 1850'li yıllardan itibaren evcilleştirilmeye başlanmışlardır.
  • Ortalama 8 yıl yaşadıkları bilinir. Ancak iyi koşullarda 20 yıla kadar yaşayanları görülmüştür.
  • Çevik ve güçlü olmamalarına rağmen oldukça zekilerdir.
  • Sahiplerinin bakımına göre; konuşmayı, ıslık çalmayı öğrenebilirler.
  • Erkek muhabbet kuşları dişilere göre konuşma konusunda daha yeteneklidir. Erkek bir muhabbet kuşu 100'den fazla kelime öğrenebilirler.
  • Bulundukları ortamda genellikle tohumlarla beslenirler. Ancak çiçek ve meyve de tükettikleri görülmüştür.
  • Genellikle Haziran- Eylül ayları arasında ürerler.
  • Muhabbet kuşlarının kuluçka süresi ortalama 20 gündür. Bu süre sonucunda dünyaya 4- 5 yavru gelir. Yavrular yuvalarını 1 ay sonra terk etmektedir.
  • Eşlerine oldukça düşkün hayvanlardır. Eşlerini besledikleri görülmüştür.
  • Yuvalarını genellikle ağaç kovuklarına ya da yerde bulunan kütüklere yaparlar.

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Muhabbet Kuşu Bakımı Ve Özellikleri: Evde Muhabbet Kuşu Ne Yer, Nasıl Eğitilir Ve Bakılır?
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