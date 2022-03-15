Muhabbet Kuşu Çeşitleri: En İyi Ve En Çok Konuşan Muhabbet Kuşu Türü Hangisidir?

En popüler kuş türlerinden olan muhabbet kuşu, birbirinden güzel renkleriyle bulunduğu ortamı güzelleştirirler. Avustralya kıtasına özgü bu kuşlar evcildirler. Evleri şenlendiren muhabbet kuşlarının farklı cinsleri ve buna bağlı olarak farklı özellikleri de mevcuttur. Muhabbet kuşunun yaygınlık kazanması ise bakımının kolay olmasına da bağlıdır. Birbirinden farklı renkleriyle dikkat çeken bu kuşlar, insanlarla uyum içerisindedir. Muhabbet kuşu türleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler bu konuda araştırma yaparlar. Muhabbet kuş sahiplenmek için özelliklerini bilmek, bakımı ve yetiştirilmesi konusunda sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Muhabbet Kuşu Türleri

En sık rastladığımız kuş türlerinden birisi olan muhabbet kuşu, birbirinden güzel renkleriyle kendisine hayran bırakır. Muhabbet kuşları dost canlısıdır ve cinslerine göre özellikleri mevcuttur. Muhabbet kuşlarının ömürleri 15 yıldır. Temel renklerine göre muhabbet kuşları birçok farklı türde karşımıza çıkar.

Açık Yeşil Muhabbet Kuşları: Bu tür kuşlar hiç mutasyona uğramamış doğal kuşlardır. Bu tür kuşların ortalama ömürleri 5-8 yıl arasında değişiklik gösterecektir. Bu kuşlar en doğal kuş türleri arasında yer aldığından, çok kolay konuşurlar.

Bu tür kuşlar hiç mutasyona uğramamış doğal kuşlardır. Bu tür kuşların ortalama ömürleri 5-8 yıl arasında değişiklik gösterecektir. Bu kuşlar en doğal kuş türleri arasında yer aldığından, çok kolay konuşurlar. Koyu Yeşil Muhabbet Kuşları: Bu tür kuşlar, sarı tabanlı muhabbet kuşu varvasyonlarındandır.

Bu tür kuşlar, sarı tabanlı muhabbet kuşu varvasyonlarındandır. Gök Mavisi Muhabbet Kuşları: Bu kuş türü beyaz tabanlı varvasyonlarındandır. Gök mavisi muhabbet kuşun yanaklarında ve kuyruğunda koyu mavi, siyah ve mor lekeler vardır.

Bu kuş türü beyaz tabanlı varvasyonlarındandır. Gök mavisi muhabbet kuşun yanaklarında ve kuyruğunda koyu mavi, siyah ve mor lekeler vardır. Albino Muhabbet Kuşları: Gözleri kırmızı olan bu kuş türünün gövdesi ve kafası bembeyazdır. Albinizm hastalığı sebebiyle bu kuşlar beyaz tüylüdür. Bu kuşlar daha çok dişidirler ve genetik hastalıklar sebebiyle son derece hassas kuşlardır.

Gözleri kırmızı olan bu kuş türünün gövdesi ve kafası bembeyazdır. Albinizm hastalığı sebebiyle bu kuşlar beyaz tüylüdür. Bu kuşlar daha çok dişidirler ve genetik hastalıklar sebebiyle son derece hassas kuşlardır. Çekoslovak Muhabbet Kuşları: Bu tür kuşların kanat ve kuyruk tüyü çok uzundur. Diğer türlere göre uzun olan bu kuşlar, ülkemizde az görülen türlerdir.

Bu tür kuşların kanat ve kuyruk tüyü çok uzundur. Diğer türlere göre uzun olan bu kuşlar, ülkemizde az görülen türlerdir. Gri Kanat Muhabbet Kuşları: Bu kuşların göğüs bölgesi genelde koyu renklidir. Kuyruğa doğru inildiğinde ise bu renk açılmaya başlar. Hafif çizgileri olan bu kuşların ömürleri ortalama 7 yıldır. Bu kuşlar, diğerlerine göre daha yabani ve agresiftir.

Bu kuşların göğüs bölgesi genelde koyu renklidir. Kuyruğa doğru inildiğinde ise bu renk açılmaya başlar. Hafif çizgileri olan bu kuşların ömürleri ortalama 7 yıldır. Bu kuşlar, diğerlerine göre daha yabani ve agresiftir. Lutino Muhabbet Kuşları: Bu tür kuşların gövdesi kafası ve kanat rengi saf sarı renktedir. Bu tür kuşların da gözleri kırmızı renktedir.

Bu tür kuşların gövdesi kafası ve kanat rengi saf sarı renktedir. Bu tür kuşların da gözleri kırmızı renktedir. Mavi Muhabbet Kuşları: Gövdesi gök mavisi olan bu kuşların kanatları gri renktedir. Bazılarının başında siyah çizgiler görülebilir.

Gövdesi gök mavisi olan bu kuşların kanatları gri renktedir. Bazılarının başında siyah çizgiler görülebilir. Sarı Muhabbet Kuşları: Neredeyse bir civcive benzeyen bu kuşlar, sarı tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Derine inildiğinde parlak yeşil tüylerle karşılaşabilirsiniz.

En İyi Muhabbet Kuşu Türü

Muhabbet kuşları farklı cinste ve özellikte olmaktadır. En çok popüler kuşlardan olan muhabbet kuşları, birbirinden güzel renklerle göz alıcıdır. Muhabbet kuşlarının her türü, gerekli konuşma eğitimini aldığında, rahatlıkla konuşabilecektir.

Erkek kuşları, dişilere göre daha çok konuşur. Dişi kuşlar daha sessizdir. Konuşması çok daha kolay ve hızlı olan muhabbet kuş türü, açık yeşil muhabbet kuşlarıdır. Bu kuşlar mutasyona uğramadığı için doğaldırlar. Bu sebeple bu tür kuşlar çok daha kolay konuşmaya başlarlar.