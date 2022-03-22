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Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:47 Son Güncelleme: 22.3.2022 15:49

Muhabbet Kuşu Kaç Yıl Yaşar? Muhabbet Kuşları En Fazla Kaç Yaşına Kadar Yaşar?

Muhabbet Kuşu Kaç Yıl Yaşar? Muhabbet Kuşları En Fazla Kaç Yaşına Kadar Yaşar?

Muhabbet kuşları 1850’li yıllarda evcilleştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde de en çok tercih edilen evcil kuş türleri arasında yer almaktadır. Genellikle papağanlara benzeyen bir türden gelen muhabbet kuşları hakkında; onları besleyen kişiler tarafından ortalama bir muhabbet kuşu kaç yıl yaşar ya da kaç yaşına kadar yaşadığı merak edilir. Bu konuda narin ve minik kuşların ömrünü belirleyen birçok faktör bulunur. Bu etkenler arasında muhabbet kuşlarının bakımı ve beslenmesi oldukça önemlidir.

Araştırmalara göre ülkemizde her 10 evden 1 tanesine girmiş olan muhabbet kuşları, doğada uzun seneler yaşayabilecek canlılar değillerdir. Bu sebeple doğada yaşadıklarında ömürleri daha kısa sürer. Doğada ortalama 5 sene yaşayabilen muhabbet kuşları, kafes içerisinde bakımları yapıldığından daha uzun seneler yaşayabilirler.

Muhabbet Kuşu Kaç Yıl Yaşar?

Pek çok kuş türü gibi muhabbet kuşları da 12 aylık olmasının ardından yetişkin olarak adlandırılır. Dişi muhabbet kuşları, erkek olanlara göre daha erken yaşlanırlar. Dişi muhabbet kuşları 4 yaşlarında yaşlanmaya başlarken erkek muhabbet kuşları, 6 yaşlarında yaşlanmaya başlarlar.

Her ne kadar yaşlanma zamanları arasında fark olsa da her iki cinsin ömrü de ortalama 8-10 sene arasındadır. Bu süreyi belirlemede etken olarak bakımı ve hastalıklar önemli rol oynar. Muhabbet kuşları, soğuk hava şartlarına dayanıklı bir kuş türü değildir. Bu nedenle muhabbet kuşunun tutulduğu ortamın sıcaklığı da hayat süresini etkilemektedir.

Muhabbet kuşları, klima ve vantilatör soğuğuna maruz bırakılmamalıdır. Ayrıca beslenme, bakımları ve strese girmeleri de muhabbet kuşlarının ömür süresini etkileyen faktörler arasındadır.

Muhabbet Kuşları En Fazla Kaç Yıl Yaşar?

Muhabbet kuşlarının ömrü ortalama 8-10 sene arasındadır. Ancak bazı muhabbet kuşları 20 seneye kadar yaşayabilmektedir. Muhabbet kuşlarının ömrünü etkileyen pek çok faktör bulunur. Bu faktörler arasında muhabbet kuşunun beslenmesi, bakımı ve stres büyük bir önem arz eder.

Muhabbet kuşları stresten uzak tutulmalıdır. Etrafında stres ve üzüntü hissettiğinde depresyona girerler. Bu konuda hassas hayvanlar oldukları için oldukça dikkatli olunmalıdır.

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Muhabbet Kuşu Kaç Yıl Yaşar? Muhabbet Kuşları En Fazla Kaç Yaşına Kadar Yaşar?
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