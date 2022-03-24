Muhabbet Kuşu Kusması Ve Tedavisi: Muhabbet Kuşu Neden Kusar?

Muhabbet kuşu kusması durumunda telaş yapılmamalıdır. Bu gibi durumlar tamamen zararsız olabileceği gibi önemli bir hastalık habercisi de olabilir. Kuşun bulunduğu ortam sık sık havalandırılıp temizlenmelidir. Gözlenen belirtiler doğrultusunda bir veterinere başvurulabilir.

Muhabbet Kuşu Neden Kusar?

Hemen hemen her canlıda görülebildiği gibi muhabbet kuşlarında da kusma görülebilir. Muhabbet kuşlarının kusması önemsenmeyecek bir konu değildir. Pek çok önemli hastalık belirtisi olabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır ve kusma beraberinde gelen belirtiler de incelenmelidir. Ancak önemli bir durum söz konusu olmayabilir.

Muhabbet kuşları, yavrularını beslemek için ağızlarında yiyecekleri yavrularını beslemek için depolarlar. Ardından bu yiyecekleri kusarlar. Yani eğer muhabbet kuşunuz yemi size doğru kusuyor ise bu sizi sevdiği ve beslemek istediği anlamına gelebilir. Bu şekilde bir kusma; muhabbet kuşunun herhangi bir hastalık belirtisi değil, bir şefkat göstergesidir. Yine de tedbir almak gerekir.

Muhabbet Kuşu Kusması Tedavisi

Muhabbet kuşlarının kusma tedavisinde en bilinen yöntemlerden biri; muhabbet kuşunun bulunduğu ortamın, kafesinin ve muhabbet kuşunun temizliğidir. Kuşun bulunduğu ortam sık sık havalandırılmalıdır. Hasta olan bir canlının ve ortamının temizliği büyük önem taşımaktadır.

Muhabbet kuşlarının kusması, dışarıdan alabileceği bir mikrop ya da strese bağlı olarak meydana gelebilir. Buna benzer durumlarda bir veterinere başvurmak en doğrusu olacaktır. Muhabbet kuşunuzun olabildiğince stresten uzak kalmasına önem göstermelisiniz. Birçok hastalığı stres kaynaklı olabilir ve muhabbet kuşlarının stres olduğunu anlamın da pek çok belirtisi vardır.

Muhabbet Kuşu Neden Yem Kusar?

Pek çok farklı nedenden kusma görülebilen muhabbet kuşları, çok hafif stres kaynaklı olabileceği gibi önemli bir hastalık habercisi de olabilir. Yem kusmasının nedenleri arasında zararsız olarak eşini ya da yavrusunu beslemek için olabilir. Ancak tüylerini yenileyen muhabbet kuşları çok fazla yem yerse fazla olanını kusarlar.

Yüksek vitamin içeren gıdaların ya da bayat yemlerin tüketimi de muhabbet kuşlarının kusmasına neden olabilir. Eğer bu sebepler yoksa ve kusma devam ediyorsa veterinere başvurmak tavsiye edilir.