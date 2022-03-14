Muhabbet Kuşu Nasıl Konuşturulur? Erkek Ve Dişi Muhabbet Kuşları Nasıl Konuşur?

İnsanlar muhabbet kuşlarının kendileriyle çabucak konuşmalarını isterler. Ancak bu süreçte sabırlı olmaları gerekir. Doğada sürü halinde yaşayan muhabbet kuşları kafeslerinde yalnız olurlarsa sizinle bir bağ kurabilirler. Bu şekilde sizinle iletişime daha hızlı geçebilir ve daha kolay konuşabilirler. Ancak kafesinde bir başka kuş olduğu takdirde sizinle değil kafesteki kuşla bağ kuracaktır.

Muhabbet Kuşu Nasıl Konuşturulur?

Evcil hayvanlar arasında güzelliği ve arkadaş canlısı olması sebebiyle en çok tercih edilen türlerden bir tanesi de muhabbet kuşlarıdır. Adı üzerinde muhabbet kuşları, konuşması ile çok fazla ilgi çekerler. Bu sebepledir ki sahipleri kuşunu nasıl konuşturacağını araştırırlar. Ancak muhabbet kuşları papağanlar kadar çok kelime hafızasına sahip değillerdir.

Muhabbet kuşları yalnızca 25-30 kelime arası öğrenebilir, yani onlardan cümle kurması beklenmemelidir. Erkek muhabbet kuşları, dişi muhabbet kuşlarına bakılarak konuşmaya daha yatkın olur. Ayrıca yavru muhabbet kuşları da büyüklere göre daha kolay öğrenir.

Muhabbet kuşunuzun konuşması için sabır ve özenli olmanız önemlidir. Muhabbet kuşunuzu sizinle daha çok vakit geçirebileceği bir odada tutmanız, sizi daha iyi dinlemesini sağlar. Bu şekilde sizi sürekli dinler ve taklit eder. Muhabbet kuşunuz için söylemesini istediğiniz kelimeyi gün içerisinde farklı periyotlarla sık tekrar etmeniz gerekir. Fakat kelimeleri karışık biçimde değil tek tek öğreterek ilerlemeniz doğru olacaktır.

Bir kelimeyi öğrenmesinin ardından diğer kelimeye geçmek daha faydalı olacaktır. Muhabbet kuşlarının daha kolay konuşabildiği kelimelerin içinde; Ş, S, C, Ç, P, K, Z ve J harfleri bulunur. Örnek verilecek olursa muhabbet kuşları; babacık, öpücük, pişt, çapkın gibi kelimelere söylemeye daha yatkındırlar.

Muhabbet Kuşu Konuşma Eğitimi Nasıl Verilir?

Muhabbet kuşlarını öne çıkartan özelliği konuşabilmeleridir. Bu kadar önemli yeteneğe sahip olmasında zekaları önemli rol oynamaktadır. Muhteşem bir gözlem yeteneğine sahip olan muhabbet kuşları, çevresindeki insanları taklit edebilmektedir. Eve renk ve neşe getiren bu kuşlar, harika bir dost olabilirler.

Muhabbet kuşunu konuşturabilmek için doğru olanı; tüm gün kelimeler söyleyerek değil, doğru kelimeleri uygun zaman ve tonlamalarda konuşmanızla olacaktır. İstekli ve keyifli şekilde onunla konuşursanız, onlarla bir bağ kurup konuşmak istediğinizi tavırlarınızla belli ederseniz onun da konuşması daha sağlıklı ve hızlı olacaktır.

Muhabbet kuşunun konuşmasında önemli noktalardan bir tanesi de konuşmalarınızda duygularınıza da yer vermenizdir. Örneğin heyecanlı bir şekilde onunla konuşursanız, onun da aynı heyecanla yanıt vereceğini göreceksiniz.

Bir başka önemli faktör de muhabbet kuşunuzla konuşurken yüzünüzün ona dönük olmasıdır. Böylece sizi taklit ederken kelime sesleri daha rahat şekilde ayırabilir.

Bir diğer önemli konu ise muhabbet kuşunuzla konuşurken kelimeleri daha yavaş ve tane tane telaffuz etmek, onun sizi daha iyi duyup taklit etmesini kolaylaştırır.

Günlük hayatta kullandığımız kelimeleri kullanmak daha iyi olacaktır. Onun yanına geldiğinizde merhaba yanından ayrılırken ise görüşürüz demeniz de oldukça önemlidir. Bu şekilde muhabbet kuşu da geliş ve gidişlerinizle kelimeleri bağdaştırabilir.