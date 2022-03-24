Muhabbet Kuşu Nasıl Yıkanır? Muhabbet Kuşları Suda Nasıl Temizlenir Ve Kurutulur?

Yıkarken oldukça nazik bir biçimde davranılması gereken muhabbet kuşları, suyu çok sevdikleri halde yıkanmak istemeyebilirler. Bu gibi durumlarda onu zorlamanız strese girmesine ve hatta sizden uzaklaşmasına dahi sebep olabilir. Böyle durumlarda nasıl davranılması gerektiği hakkında bazı püf noktalar bulunur.

Muhabbet Kuşu Nasıl Yıkanır?

Minik dostlarımız olan muhabbet kuşları, suda vakit geçirmeyi çok severler. Muhabbet kuşlarını yıkaması oldukça zahmetsiz ve çok keyifli bir uygulamadır. Dikkat edilmesi gereken en önemli iki konu; kuşun kaçmasına engel olmak ve suyun sıcaklığını doğru ayarlamak. Muhabbet kuşunun nasıl yıkanacağı birkaç adımda maddeler haline getirilebilir:

Derin olmayan bir kabı ılık su ile doldurun. (2.5-3 cm) En önemlisi suyun sıcaklığının ne çok soğuk ne çok sıcak olmaması gerektiğidir. Bunu kolaylaştırabilmek için kuş kafesinin yan tarafına yapışan banyolardan da temin edebilirsiniz.

Sabun kullanmanız gerekmemektedir. Hatta sabun kullanımını düzenli hale getirmek muhabbet kuşunun cildine zarar verebilir ve tahriş edebilir. Bu nedenle sabun kullanımı tavsiye edilmez. Özellikle satılan kuş sabunları muhabbet kuşunu temizlemek için değil, kafesi temizlemek içindir.

Yıkamak için de bir diğer alternatif lavabonuzdur. Temiz olduğundan emin olduğunuz lavabonuzun giderini tıkayıp içini ılık su ile doldurabilirsiniz.

Eğer muhabbet kuşu suya atlamak istemiyorsa, teşvik etmek için oyuncaklar kullanabilirsiniz.

Banyo bittikten sonra muhabbet kuşu kuruması içi kanatlarını çırpacaktır. Yine de tam kuru olduğundan emin olmadan serin bir yerde kuşu tutmamalısınız.

Banyo aralığını mevsime göre değişebilmekle birlikte 2 haftada bir kez olabilecek şekilde yapabilirsiniz. Ancak soğuk hava şartlarında ayda bir kez olacak şekilde de yıkayabilirsiniz.

Yavru Muhabbet Kuşu Kaç Aylıkken Yıkanır?

Yavru muhabbet kuşları yaklaşık 2-3 aylık olmalarından itibaren yıkanabilirler. Yavru muhabbet kuşunuz suyu sevmiyor olabilir. Bunun üzerine kuşu zorlamanız; yavru muhabbet kuşunun strese girmesine ve sizden uzaklaşmasına neden olabilir.

Yapacağınız ilk banyoda kuş banyosu yöntemini kullanabilirsiniz. Böylece yavru kuş kendi kendine banyosunu yapabilir. Bunun için ılık su ile banyosunu doldurup içerisine oyuncak ya da yem bırakarak içine kendisinin girmesini sağlayabilirsiniz.