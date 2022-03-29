Muhabbet Kuşu Tırnak Kesimi: Muhabbet Kuşunun Tırnakları Kesilir Mi, Nasıl Kesilir?

Muhabbet kuşu besleyen veya beslemeyi arzu eden kişilerin aklında beliren sorulardan biri de “Muhabbet kuşunun tırnakları kesilir mi?”dir. Muhabbet kuşunun bakım kurallarından biri de düzenli tırnak kesimidir. Tırnak kesimine dair dikkat edilmesi gereken noktaları ve ihtiyaç duyabileceğiniz bilgileri sizin için derledik.
Muhabbet kuşları en çok beslenen evcil hayvanların başında gelir. İnsanlar ile kurdukları iletişim ve sevimli halleri nedeniyle evin neşe kaynağı olarak nitelendirilebilir. Muhabbet kuşu beslemenin temel unsurlarından birini de tırnak bakımı oluşturur. Muhabbet kuşu tırnak kesimi bu nedenle oldukça önemli ve özen gerektiren bir konudur.
Muhabbet Kuşu Tırnak Kesimi ve Önemi
Tırnaklar, muhabbet kuşunun yüzeylere tutunmasını sağladığı için oldukça önemlidir. Öz güveni açısından da ihtiyaç duyduğu bir uzvudur. Bunun yanı sıra tırnaklarda damar bulunması da konuyu daha hassas kılar.
Tırnaklar normalden fazla uzadığında yamulma eğilimi gösterir ve şekil bozukluğu ortaya çıkarabilir. Bunun sonucu olarak da kıvrılan uzun tırnaklar kuşların vücuduna batarak rahatsız olmalarına sebep olur. Dolayısıyla tırnakları belirli aralıklarla kesmek gerekir. Ancak bu noktada kesim işlemini doğru yapmak da ayrı önem arz eder. Aksi takdirde kanama gibi çeşitli problemlerle karşılaşılabilir.
Muhabbet Kuşunun Tırnağı Nasıl Kesilir?
Muhabbet kuşunuzun tırnaklarını keserken izleyeceğiniz adımlar şu şekilde özetlenebilir:
Öncelikle muhabbet kuşunuzun sakin olduğu bir anı seçmenizde fayda vardır. Çünkü bu işlem onun için stres yaratabilir.
Kullanacağınız tırnak makasının özel bir makas olması şart değildir. Normal bir tırnak makasını da tercih edebilirsiniz.
Muhabbet kuşunuzu elinizle direkt olarak kavrayabileceğiniz gibi havlu benzeri yumuşak bir malzeme ile de tutabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz nokta ideal kavrama ayarını sağlamanızdır. Çünkü kuşunuzu fazla sıkarsanız zarar görebilir ya da çırpınıp kaçmaya çalışabilir. Elinizi hem onu rahatsız etmeyecek hem de kolayca tutabilecek şekilde ayarlamanız gerekir.
Tırnak makasını kesme işlemi sırasında düz tutmanız uygun olacaktır. Çünkü yamuk tuttuğunuzda tırnaklar biçimsiz kesilebilir ve bir tarafı sivri kalabilir.
Tırnaklarda damarların olduğu kısımlar zaten oldukça belirgindir. Kırmızı renkli bölgede damarlar bulunur. Keseceğiniz noktanın damarlara denk gelmemesine dikkat etmelisiniz.
Kesim sonrası tırnak uzunluğunun ortalama 4-5 milimetre olması uygun olacaktır. Tırnakları fazla keserseniz hem damarlara denk gelmesi muhtemeldir hem de kuşunuzun tutunma yetisi azalabilir.
Tırnak kesim işlemini doğru yaptığınız takdirde kuşunuz bu duruma alışacak ve bir sonraki kesimde zorluk çıkarmayacaktır. Ancak yanlış kesim sonucu kanama gibi durumlarda canı acıyacağı için hırçınlaşır ve tepki gösterebilir. Bu nedenle sakin ve dikkatli olmanız yararlıdır.
Kuşunuzun tırnak uzunluğunu takip ederek kesimi belirli periyotlarla tekrarlamalı ve böylece kuşunuzun en önemli bakım işlemini bir rutin haline getirmelisiniz.
Kontrol altına alamadığınız ve bir probleme dönüşmüş tırnak mevcut ise olaya müdahale etmek yerine veterinerinize başvurabilirsiniz.