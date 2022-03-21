Muhabbet Kuşu Türleri: En İyi Ve En Çok Konuşan Muhabbet Kuşu Türü Hangisi?

Evinizde beslemeyeceğiniz herhangi bir hayvan hakkında detaylı bilgiye sahip olmak hem sahiplendiğiniz canlının hem de sizin daha konforlu bir hayatının olmasına yardımcı olacaktır. Muhabbet kuşlarının da türleri ve bakımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmak muhabbet kuşunuz ile aranızdaki bağın kuvvetlenmesini sağlar.

Muhabbet Kuşu Türleri

Papağanlar kadar olmasa da muhabbet kuşları da eğitim ile konuşabilen canlılardır. Avusturalya kıtasına özgü hayvanlar olan muhabbet kuşları oldukça evcil hayvanlardır. İnsan canlısı bir tutumları olan ve insanla yaşamaktan keyif alan muhabbet kuşlarının türleri genel olarak vücutlarında tüylerin renklerine göre belirlenmektedir. Muhabbet kuşu türleri şöyledir;

Albino Muhabbet Kuşları: Albinizm renk pigmeti eksikliğine bağlı olarak gelişen bir hastalıktır ve kuşlarda da görülür. Albino muhabbet kuşları kırmızı renk gözleri tamamen beyaz tüyleri ile diğer türlerinin arasından hemen fark edilir. Muhabbet kuşu türleri arasında en hassas tür olan albino muhabbet kuşları özel bakım ve düzenli veteriner kontrolü isteyen bir türdür. Açık Yeşil Muhabbet Kuşları: Hepimizin en çok aşina olduğu muhabbet kuşu türüdür. En çok konuşan muhabbet kuşu türü olan açık yeşil muhabbet kuşları iyi bir bakım ve düzenli kontrol ile 15 yıla kadar yaşarlar. Gök Mavi Muhabbet Kuşları: Gövdesinin gök mavi renkte olması dolayısı ile bu ismi alan gök mavi muhabbet kuşları konuşmaya yatkın bir kuş türüdür. İnsan canlısıdır. Gri Kanat Muhabbet Kuşları: gövdesinin koyu gri olması ile bu ismi almışlardır. Diğer muhabbet kuşlarının aksine daha agresif bir yapıdadırlar ve ömürleri 7 yıl kadardır. Eğitimleri ve konuşmaları daha zordur. Lutino Muhabbet Kuşları: Tepelerinde bulunan uzun tüyleri ayırt edici özellikleridir. Gövdeleri genellikle sarı renktedir. İnsan canlısı ve sevecen bir muhabbet kuşu türüdür. Show Jumbo Muhabbet Kuşları: İngiliz muhabbet kuşu olarak da bilinir. En iri gövdeli muhabbet kuşlarıdır. Vücut büyüklükleri 24 cm' e kadar çıkabilir. Bol ve uzun tüylü olması hastalığa yatkın olmasına sebep olur. Deri hastalıklarından korunmak için sık sık veteriner kontrolüne gitmelidir. Pakistan Muhabbet Kuşları: Vücut büyüklükleri serçe kadardır. Ülkemizde pek rastlanmaz. Çekoslovak Muhabbet Kuşları: İnce gövdeli bir kuş türüdür. Kanatlarının ve kuyruklarının tüyleri uzundur ve diğer kuş türlerine göre iri kalırlar.

En İyi Muhabbet Kuşu Türü

Muhabbet kuşu türlerinin hepsinin türlerine özel davranışları olsa da genel olarak konuşturmak istediğiniz muhabbet kuşunuzu erkek seçmeniz sizin için eğitimi daha kolay hale getirecektir. Dişi muhabbet kuşları erkek muhabbet kuşlarına göre daha sessiz bir yapıdadırlar.

Konuşmaya yatkınlığı ve insan canlısı olması ile de bilinen açık yeşil muhabbet kuşları muhabbet kuşu türleri arasında en doğru seçim olacaktır.