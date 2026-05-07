Muhammed öğretmen Avrupa’nın zirvesinde

SABAH Gazetesi'nin 2022'de "Anadolu'dan tüm dünyaya ilham oldular" başlığıyla gündeme taşıdığı Muhammed Aydın, bu kez dünya çapında elde ettiği başarıyla adından söz ettirdi. Ordu'daki Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan İngilizce öğretmeni Aydın, 126 ülkeden 12 bini aşkın aday arasından sıyrılarak Avrupa'nın en iyi öğretmeni seçildi. Jüri, Aydın'ı özellikle afet bölgelerinde, dezavantajlı çocuklarla ve eğitime erişimi kısıtlı topluluklarla yürüttüğü özverili çalışmaları nedeniyle ödüle layık gördü. Aydın'ın Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından çocukların eğitimden kopmaması için gösterdiği çaba da değerlendirmede öne çıktı. 20 yılı aşkın süredir öğretmenlik yapan Aydın, "Babama olan vefa borcumu ödemek ve onun hayalini gerçekleştirmek için öğretmen oldum" dedi.

CAMBRIDGE'DEN TEBRİK

Cambridge University Press & Assessment Uluslararası Eğitim Grubu Genel Müdürü Rod Smith ise Aydın'ın başarısını "Öğretmenlerin kriz anlarında üstlendiği hayati rolü bize yeniden hatırlatıyor" sözleriyle değerlendirdi. Smith, Aydın'ın en zor koşullarda bile öğrencilerine umut olmaya devam ettiğini vurguladı.

ÖDÜLÜ SINIFI İÇİN KAZANDI

Dokuz bölge kazananından biri olan Muhammed Aydın, ödül kapsamında sınıfı için 500 sterlin değerinde kitap desteği ve kupa kazandı. Aydın'ın, Kasım 2026'da yayımlanacak yeni Cambridge ders kitaplarının teşekkür bölümünde adına yer verilecek.

KÜRESEL BİRİNCİLİK İÇİN OYLAMA

Şimdi ise gözler halk oylamasına çevrildi. Dünya genelindeki dokuz bölge birincisi arasından "Küresel Kazanan" halk oylamasıyla belirlenecek. Eğitimde fırsat eşitliği için yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Muhammed Aydın, Türkiye adına dünya birinciliği için yarışacak.