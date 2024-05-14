Muhammed Suresi 15. Ayet Okunuşu - Muhammed Suresi’nin 15. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Muhammed Suresi 15. ayet okunuşu, Müslümanların imanlarını güçlü tutmaları, tevbe ve doğrulukla Allah'a yönelmeleri gerektiğini öğütler. Muhammed Suresi'nin 15. ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali insanların içinde bulundukları durumları ciddiye almaları ve imanlarını korumak için çaba göstermeleri gerektiğini hatırlatır. Allah'ın adaleti ve merhameti, Müslümanların hayatlarında doğru yolu seçmelerini ve sadakatle hareket etmelerini sağlar.
Meśelu-lcenneti-lletî vu'ide-lmuttekûn(e)(s) fîhâ enhârun min mâ-in ġayri âsinin ve enhârun min lebenin lem yeteġayyer ta'muhu ve enhârun min ḣamrin leżżetin lişşâribîne ve enhârun min 'aselin musaffâ(en)(s) velehum fîhâ min kulli-śśemerâti ve maġfiratun min rabbihim(s) kemen huve ḣâlidun fî-nnâri ve sukû mâen hamîmen fekatta'a em'âehum
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Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?