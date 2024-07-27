Muhammet’e ‘can ol’ Türkiye!

SMA hastası 18 aylık Muhammet Tunç hastalığı çok hızlı ilerleyince yoğun bakıma kaldırıldı. Kritik süreçte 3 kez kalbi duran bebek büyük bir azimle hayata tutundu. Şu anda 3 cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren Muhammet'in babası Hayrettin Tunç, "Oğlumun beyni sıvı topladı. Bu sıvıyı geçirmek için 1 yıl boyunca kutusu 10 bin dolar olan ilaçla tedaviye devam ettik. Muhammet'in kasları yavaş yavaş güçlenmeye başladı ama ilaç kullanımına devam etmesi gerekiyor. En büyük isteğimizse oğlumun Dubai'de gen tedavisi olabilmesi. Bunun için 60 milyon liraya ihtiyacımız var. Kampanya 15 Ağustost'a son bulacak. Tedavi parasının henüz yüzde 10'luk kısmı toplanabildi. Ne olur oğlumu kurtarın" dedi.