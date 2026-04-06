Muhammet’i öldüren magandaya 20 yıl

Konya'da 20 Ekim 2024'te galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar, trafikte seyir halindeyken şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle diğer aracın sürücüsü Batuhan Balcı ile tartışma yaşadı. Aracından inen Balcı, Yaşar'ı bıçakladıktan sonra aradığı yakınları tarafından olay yerinden kaçırıldı. Yaşar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tutuklu yargılanan katil zanlısı Batuhan Balcı Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Batuhan Balcı'yı 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'İyi hal' indirimi uygulanmayan Balcı, 'tehdit' suçundan da 2 yıl hapse mahkum oldu.