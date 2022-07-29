Muharrem Ayı ne zaman başlıyor? Hicri Yılbaşı Muharrem Ayı ayın kaçına denk geliyor, ne zaman bitiyor 2022? Diyanet İşleri il Dini Günler Takvimi

Dini günler Hicri Takvim ile belirlenip Diyanet İşleri tarafından duyuruluyor. Hicri Yılbaşı 2022 de Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Muharrem Ayı içerisinde hicri yılbaşı idrak ediliyor. Bu sebeple Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Muharrem ayı ne zaman bitiyor 2022 soruları sıklıkla yöneltiliyor. İslam alemi için önemli günlerden olan Muharrem ayı için araştırmalar artıyor. Peki, Muharrem Ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet İşleri dini bayramlar takvimi ile Muharrem Ayı başlangıç ve bitiş tarihi