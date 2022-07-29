Muharrem Ayı ne zaman başlıyor? Hicri Yılbaşı Muharrem Ayı ayın kaçına denk geliyor, ne zaman bitiyor 2022? Diyanet İşleri il Dini Günler Takvimi

Dini günler Hicri Takvim ile belirlenip Diyanet İşleri tarafından duyuruluyor. Hicri Yılbaşı 2022 de Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Muharrem Ayı içerisinde hicri yılbaşı idrak ediliyor. Bu sebeple Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Muharrem ayı ne zaman bitiyor 2022 soruları sıklıkla yöneltiliyor. İslam alemi için önemli günlerden olan Muharrem ayı için araştırmalar artıyor. Peki, Muharrem Ayı hangi gün başlıyor? İşte Diyanet İşleri dini bayramlar takvimi ile Muharrem Ayı başlangıç ve bitiş tarihi
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu yıl Ağustos ayına denk gelen Hicri ay Muharrem, haram aylar arasında yer alıyor. 4 haram ayın ilki olan Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak.
Hicri yılbaşı olarak sayılan Muharrem ayı başlangıcı Müslümanlar için de başlangıç olacak. 30 Temmuz günü başlayan ay 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü sona erecek
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?
Hicri takvime göre 1444 yılının başı olacak yılbaşı için geri sayım başladı. Diyanet ile belirlenen takvime göre bu sene Müslümanların yılbaşı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure Günü 2022 yılında 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor. Kerbela hadisesinin anıldığı aşure gününde birçok evin mutfağında aşure pişecek ve etrafa dağıtılacak.