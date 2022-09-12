Muharrem Demirok kimdir? İsveç milletvekili Muharrem Demirok nereli, kaç yaşında?

MUHARREM DEMİROK İSVEÇ MİLLETVEKİLİ OLDU

İsveç'te düzenlenen enel ve yerel seçimler sonucu Türk kökenli Muharrem Demirok, Merkez Partiden milletvekili seçildi. Birinci sıradan aday gösterilen Demirok, böylece meclise girmiş oldu.

Demirok, ""Linköping kentinde 12 yıl boyunca Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanlığı yaptım. Buradan edindiğim tecrübeyi inşallah meclise de taşıyıp, birçok soruna çare bulmaya çalışacağım." Sözlerini ekledi. Bir işçi ailesinde doğan Demirok, babası tarafından iyi eğitim verilmesinden dolayı buralara geldiğini dile getiriyor.