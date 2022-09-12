Muharrem Demirok kimdir? İsveç milletvekili Muharrem Demirok nereli, kaç yaşında?

İsveç genel ve yerel seçimleri yapıldı ve Merkez Parti'den milletvekili seçilenler arasında Muharrem Demirok da yer alıyor. Haberi duyan vatandaşlar da Muharrem Demirok kimdir, kaç yaşında gibi soruları yöneltiyor. Daha önce belediye başkanlığı da yapan Demirok, şimdi milletvekili olarak görev alacak. Peki, Muharrem Demirok kimdir? Muharrem Demirok nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...
MUHARREM DEMİROK İSVEÇ MİLLETVEKİLİ OLDU
İsveç'te düzenlenen enel ve yerel seçimler sonucu Türk kökenli Muharrem Demirok, Merkez Partiden milletvekili seçildi. Birinci sıradan aday gösterilen Demirok, böylece meclise girmiş oldu.
Demirok, ""Linköping kentinde 12 yıl boyunca Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanlığı yaptım. Buradan edindiğim tecrübeyi inşallah meclise de taşıyıp, birçok soruna çare bulmaya çalışacağım." Sözlerini ekledi. Bir işçi ailesinde doğan Demirok, babası tarafından iyi eğitim verilmesinden dolayı buralara geldiğini dile getiriyor.
Babası 1974'te Konya'dan İsveç'e işçi olarak gitti. Stockholm'un Hunddinge Belediyesinde dünyaya gelen Muharrem Demirok Liseden sonra Linköping Üniversitesi'de Toplum Planlama eğitimi aldı. Demirok evli ve ikiz çocuk babasıdır.
Demirok 2004 senesinde partisine üye oldu.
1 Nisan 2009'da Linköping Belediyesi'nin on bir Belediye Başkanı'ndan birisi olup, Çevre ve Toplum Planlamasından sorumlu Belediye Başkanı olarak göreve geldi. Diğer siyasi görevleri şunlardır:
Linköping Belediyesi Çevre ve Toplum Planlamasından sorumlu Belediye Başkanı
Linköping Belediyesi Toplum Planlama Komisyonu Başkanı
Merkez Parti (Centerpartiet) MKYK Üyesi
İSVEÇ KONYA KULU GÖÇ YOLU
İsveç'te kalabalık bir Kululu toplumu yaşamaktadır. 1965 yılında İsveç'e giden ilk Kululu göçmen işçilerin ülkesine yerleşmesine izin veren ve 1986'da bir suikastta hayatını kaybeden İsveç Başbakanı Olof Palme'nin adı, Kulu eski belediye başkanı Mehmet Yıldız tarafından 1972 yılında yaptırılan ilçenin tek "yeşil parkına" verilmiştir.
Konya Kulu ve yakın yerlerden İsveç'te 50 bin kişinin yaşadığı düşünülüyor.