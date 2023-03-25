Haberler Yaşam Haberleri Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum
Giriş Tarihi: 25.3.2023 15:26 Son Güncelleme: 25.3.2023 15:40

Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 10 cumhurbaşkanı adayının başvurusunu kabul etmesinin ardından başlayan imza toplama süreci devam ediyor. 27 Mart'ta sona erecek imza toplama sürecinin 4. gününde hangi aday kaç imza aldı? İşte cumhurbaşkanları adayları için 4. günde atılan toplam imza sayıları...

Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin 100 bin imza toplama çalışması devam ediyor.

10 cumhurbaşkanı adayının imza süreci için ilçe seçim kurullarının bugün de açık olacağı bildirildi.

27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?



Cumhurbaşkanları adaylarının 4'ncü günü aldıkları imza sayısı şöyle;

Muharrem İnce: 88.994

Sinan Oğan: 49.370

Doğu Perinçek: 18.238

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.



TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN LİSTE AY SONU

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.



100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

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Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum
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