Muhbir filmi oyuncuları kim, konusu ne: Muhbir filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

MUHBİR FİLM KONUSU

İnşaat işiyle uğraşan bir baba oğlunun uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklandığı haberiyle şoka uğrar. Oğlu üniversiteyi kazanmış başarılı bir gençtir ve uyuşturucuya bulaşacak biri hiç değildir. Genç çocuk 10 yıl yer. Oğlunu hapisten kurtarmak için her yolu denemeye hazır olan baba, savcıyla gizli bir anlaşma yapar. Bölgede uyuşturucu ticareti yapan organizasyonun yakalanmasına yardım ederse oğlu serbest kalacaktır.