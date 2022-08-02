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Giriş Tarihi: 2.8.2022 17:27

Muhbir filmi oyuncuları kim, konusu ne: Muhbir filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dwayne Johnson'lı Muhbir filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayımlanacak. Aksiyon ve dram kategorisinde yer alan yapım, 2013 yılında çıktığında oldukça beğenilmişti. Bu sebeple Muhbir filmi oyuncuları ve konusu sıklıkla sorulmakta. 2013 yapımı Muhbir filmi oyuncu kadrosu oldukça kuvvetli duruyor. Peki, Muhbir filmi nerede çekildi? Muhbir filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar!

Muhbir filmi oyuncuları kim, konusu ne: Muhbir filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Muhbir bu akşam ekranlara gelecek. Dwayne Johnson'ın sevilen filmlerinden olan Muhbir filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Muhbir oyuncuları ve çekildiği yerler bizçok sinemasever tarafından merak edilmektedir. Peki, Muhbir oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar...

MUHBİR FİLM KONUSU

İnşaat işiyle uğraşan bir baba oğlunun uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklandığı haberiyle şoka uğrar. Oğlu üniversiteyi kazanmış başarılı bir gençtir ve uyuşturucuya bulaşacak biri hiç değildir. Genç çocuk 10 yıl yer. Oğlunu hapisten kurtarmak için her yolu denemeye hazır olan baba, savcıyla gizli bir anlaşma yapar. Bölgede uyuşturucu ticareti yapan organizasyonun yakalanmasına yardım ederse oğlu serbest kalacaktır.

MUHBİR FİLM OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Susan Sarandon ve Jon Bernthal bulunuyor.

MUHBİR NEREDE ÇEKİLDİ?

Muhbir filmi ABD'nin Louisiana ve Teksas eyaletlerinde çekildi.

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Muhbir filmi oyuncuları kim, konusu ne: Muhbir filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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