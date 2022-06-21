Mühendis Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Mühendis Maaşı Ne Kadar?

Mühendis maaşları 2022 kapsamında zamlı olarak ödenen maaşlar içerisinde bulunuyor. Mühendisler özel sektörde ve kamuda çalışabilen meslek gruplarıdır. Özel sektörde çalışanların maaşları hakkında net bilgi vermek mümkün olmasa da kamuda ki mühendis maaşları 2022 senesi için rakamlardan bahsedilebilir. Bu açıdan en düşük ve en yüksek mühendis maaşı ne kadar sorularını sizler için araştırdık ve paylaştık.

Mühendis Maaşları

2022 senesi için memurlara toplamda %30,5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu zamlardan kamuda çalışan mühendislerin de yararlanma hakkı bulunuyor. Her memur gibi mühendislerin de maaşlarına zam yapılarak daha yüksek maaş ödemesi yapılıyor. Ancak mühendis maaşları kamuda da farklılık gösterebiliyor.

Mühendislerin çalıştığı kurum, meslek dereceleri, meslekteki yılları, görev ve sorumlulukları maaşlarına etki eden önemli unsurlar arasında yer alıyor. Her mühendis için aynı oranda maaş ödemesi yapılmıyor. Fakat yapılan zamlardan herkes aynı oranda yararlanıyor.

Devlet Mühendis Maaşları

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları kapsamında maaşlara yapılan zamlar da belli oldu. Bu süreçte devlette çalışan mühendisler de bu zamlardan yararlanıyor. Enflasyon farkı ve hükümetin yaptığı zamlarla birlikte mühendis maaşlarında da ciddi anlamda değişmeler yaşandı. Aynı zamanda yapılan ek zamlardan da yararlanabilecekler.

2022 senesinde her memurun maaşına zam yapılırken devlet kadrolarında çalışan mühendisler de %30.5 zamlarından yararlanma şansına sahip olabiliyorlar. Yapılan zamlar kapsamında emekli mühendisler de zamlı olarak maaş alabilecekler. Mühendislerin maaşlarına gelen zamlarla birlikte yaşanan artışlar mühendislerin derecelerine göre farklılık gösteriyor.

2022 Mühendis Maaşları

2022 yılında yapılan zamlarla birlikte mühendislerin maaşlarında da diğer memur maaşlarına gelen oranda zam yapıldı. Bu kapsamda 7/1 mühendis kadroları 6 bin 883 TL maaş alırken maaş tutarları 8 bin 773 TL'ye yükseltildi. Bunun yanında 1/4 kadrolu mühendislerin maaşları da 8 bin 703 TL'den 11 bin 349 TL'ye yükseltildi. Memur maaşları ile birlikte tüm mühendislerin maaşlarında önemli ölçüde artışlar yaşandığını söylemek mümkündür.

En Düşük ve En Yüksek Mühendis Maaşı Ne Kadar?

Mühendis maaşları zamlı olarak hesaplanırken mühendislerin dereceleri de dikkate alınıyor. Her devlet memuru gibi mühendisler de çalıştıkları kurumlarda belirli derecelere sahiptir. Aynı zamanda yeni başlayan mühendis ile yıllardır çalışan mühendis maaşları aynı değildir. Bu bakımdan maaşlar arasında farklılıklar olabilmektedir.

Mühendislerin maaşları ortalama olarak 8 bin 773 TL ile 11 bin 349 TL arasında değişiyor. Mühendislerin çalıştığı kurumlar ve mühendisin meslek alanı da maaşlara etki eden unsurlar arasında bulunuyor.