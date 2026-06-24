Mühimmat sahasında patlama: 2 ölü

Kırıkkale
'nin Yahşihan
ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.
Yahşihan'da patlatma sahasında özel bir firmanın yürüttüğü patlatma çalışmaları esnasında 3.5 inç roket mühimmatı kazara infilak etti. Patlamada, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş ve Patlayıcı Madde Uzmanı Turan Göl (48) ile Sivil Tapa Uzmanı İdris Tayyip Duruş (30) olay yerinde hayatını kaybetti.
Patlamada yaralanan er Alperen Ö. ile Mühimmat Komutanlığı'nda görevli Astsubay İsmail B., Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Patlamanın ardından hasar tespit ve inceleme çalışmaları başlatılırken, yetkililer, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik ekiplerin çalışma yürüttüğünü bildirdi.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.