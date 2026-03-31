Muhittin Böcek’in başdanışmanına tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının kapsamı genişliyor. Soruşturmanın Antalya ayağı kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başdanışmanı Cem Oğuz gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem Oğuz İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardınd Oğuz tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

3 İSİM TUTUKLU

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın Özer Uygun ve Böcek'in en yakın personellerinden olduğu iddia edilen Yasin Yellice tutuklanmıştı.