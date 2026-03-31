Muhittin Böcek’in başdanışmanına tutuklama talebi

Giriş Tarihi: 31.03.2026 19:55

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Başdanışmanı Cem Oğuz gözaltına alınmıştı. Oğuz tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının kapsamı genişliyor. Soruşturmanın Antalya ayağı kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başdanışmanı Cem Oğuz gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem Oğuz İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardınd Oğuz tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

3 İSİM TUTUKLU

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın Özer Uygun ve Böcek'in en yakın personellerinden olduğu iddia edilen Yasin Yellice tutuklanmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz