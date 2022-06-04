Haberler Yaşam Haberleri Muhittin Şahin kimdir? TÜRKŞEKER Şeker Fabrikaları yeni genel müdürü Muhittin Şahin kaç yaşında, nereli, görevleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 4.6.2022 12:03

Muhittin Şahin kimdir? TÜRKŞEKER Şeker Fabrikaları yeni genel müdürü Muhittin Şahin kaç yaşında, nereli, görevleri nelerdir?

Muhittin Şahin kimdir? TÜRKŞEKER Şeker Fabrikaları yeni genel müdürü Muhittin Şahin kaç yaşında, nereli, görevleri nelerdir?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı görevine Muhittin Şahin getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları sonrası Muhittin Şahin’in hayatı, yaşı, görevleri ve memleketi gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki Muhittin Şahin kimdir? TÜRKŞEKER Şeker Fabrikaları yeni genel müdürü Muhittin Şahin kaç yaşında, nereli, görevleri nelerdir?

Muhittin Şahin hayatı, yayınlanan atama kararları sonrası merak edildi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Alkan'ın yerine Muhittin Şahin atandı. İşte Muhittin Şahin hayatı ve hakkında merak edilenleri…

MUHİTTİN ŞAHİN KİMDİR?

Aslen Kırşehir'li olan Muhittin Şahin, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Uzun yıllar Ankara'da bürokrasinde üst düzey görevler alan Kırşehir'in Dedeli Köyü'nde dünyaya gelen Muhittin Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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Muhittin Şahin kimdir? TÜRKŞEKER Şeker Fabrikaları yeni genel müdürü Muhittin Şahin kaç yaşında, nereli, görevleri nelerdir?
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