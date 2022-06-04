Muhittin Şahin kimdir? TÜRKŞEKER Şeker Fabrikaları yeni genel müdürü Muhittin Şahin kaç yaşında, nereli, görevleri nelerdir?

Muhittin Şahin hayatı, yayınlanan atama kararları sonrası merak edildi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Alkan'ın yerine Muhittin Şahin atandı. İşte Muhittin Şahin hayatı ve hakkında merak edilenleri…
Aslen Kırşehir'li olan Muhittin Şahin, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Uzun yıllar Ankara'da bürokrasinde üst düzey görevler alan Kırşehir'in Dedeli Köyü'nde dünyaya gelen Muhittin Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütüyordu.