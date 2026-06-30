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Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:23

Muhtarda bunu yaparsa! Ruhsatlı silahıyla peş peşe ateş etti... Maganda muhtarın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da katıldığı düğün töreninde havaya ateş ederken 18 yaşındaki Halil İbrahim Edizer’i vuran muhtar Ali Ayçiçek’in (56) havaya ateş ederken ki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ayçiçek’in yakınında insanlar varken silahını peş peşe ateşleği görülüyor. Öte yandan Ali Ayçiçek’in görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Muhtarda bunu yaparsa! Ruhsatlı silahıyla peş peşe ateş etti... Maganda muhtarın görüntüleri ortaya çıktı
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Olay, geçtiğimiz pazar sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğün törenine katılan Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali Ayçiçek'in elindeki tabanca iddiaya kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermilerden biri düğünde davetli olarak bulunan Halil İbrahim Edizer'in sol bacağına isabet etti. İlk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Edizer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ruhsatlı tabancası ile gözaltına alınan muhtar Ali Ayçiçek ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ayçiçek'in havaya ateş ederken ki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Ayçiçek'in yanında birileri varken gülerek silahını peş peşe ateşleği görülüyor. Öte yandan Ali Ayçiçek'in görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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Muhtarda bunu yaparsa! Ruhsatlı silahıyla peş peşe ateş etti... Maganda muhtarın görüntüleri ortaya çıktı
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