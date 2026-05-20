Muhtarı elektrik çarptı: Direkten itfaiye indirebildi

Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:57

Gaziantep'te iddiaya göre arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan köy muhtarı elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 49 yaşında hayatını kaybeden muhtarın eşinin de 8 ay önce kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Araban ilçesinin kırsal Aşağıkaravaiz köyü girişinde meydana gelen olayda, Tuncay Arslan (49), iddiaya göre tarlasındai elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı. Akıma kapılan Arslan'ın feryadını duyanlar durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köye gelen ekipler elektrik akımını kestikten sonra itfaiye ekipleri tarafından direkten indirilen Arslan Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın Araban merkezdeki Şerif Peri mahallesi muhtarı olarak görev yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 8 ay önce de eşi Yeter Arslan'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettiği belirtilen muhtarın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

#GAZİANTEP

