Muhtarın kardeşine kanlı pusu! Cinayet aydınlatıldı: 8 Şüpheliden 3’ü tutuklandı

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Hatunan Mahallesi'nde muhtarın kardeşi A.A.'nın silahlı saldırıyla öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 8 şüpheliden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'un Çat ilçesi Hatunan Mahallesi'nde 30 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen kanlı pusu olayı aydınlatıldı. Köy muhtarının kardeşi A.A.'nın uzun namlulu silahlarla vurularak hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Erzurum ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

A.A., evine yakın bir noktada pusuya düşürülerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Asayiş Daire Başkanlığı Suç Araştırma Kısmı, Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleriyle koordineli bir şekilde titiz bir çalışma başlattı. Yapılan detaylı inceleme ve delil analizleri sonucunda, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli tespit edildi. Erzurum ve İstanbul'da 22 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin hepsini gözaltına aldı.

Çat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.