Muhtarın vurduğu emlakçı 15 gün sonra öldü

Bahçelievler'de mahalle muhtarıyla girdiği park yeri tartışmasında muhtar İbrahim G. tarafından silahla vurulan emlakçı Şeref Yılmaz hayatını kaybetti. Olay, Şirinevler Er Sokak'ta 29 Ocak günü meydana geldi. Mahallenin muhtarı İbrahim G. aracını emlakçı Şeref Yılmaz'ın işyerinin önüne park etmek istedi. İkili arasındaki park yeri tartışması kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

Muhtarın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Emlakçı Şeref Yılmaz, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Emlakçı Yılmaz dün sabah, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi bugün Şirinevler Ulu camide kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Öte yandan, olay günü silahıyla birlikte gözaltına alınan zanlı muhtar, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Bu arada, Şeref Yılmaz'ın seçim döneminde muhtar İbrahim G. için çevresindeki insanlardan oy istediği öne sürüldü.