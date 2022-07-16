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Giriş Tarihi: 16.7.2022 22:50

Mükemmel Eşleşme 1. Bölüm izle! Bir aile kurma hikayesi başlıyor

Mükemmel Eşleşme dizisi ilk bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. TRT 1’in yeni dizisi tanıtımından bu yana gündemde yer almaya devam ediyor. Her cumartesi yeni bölümü ile ekranlara gelecek yapım mutlu bir aile kurma hikayesini anlatıyor. Mükemmel Eşleşme 1. Bölüm izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, TRT 1 Mükemmel Eşleşme ilk bölüm full izle!

Mükemmel Eşleşme 1. Bölüm izle! Bir aile kurma hikayesi başlıyor

Mükemmel Eşleşme 1. Bölüm izle linki TRT 1 ile paylaşıldı. Başrollerini Ahmet Kayakesen ve Gizem Sevim'in paylaştığı Mükemmel Eşleşme ilk bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. Genç ve usta oyuncuları bir araya getiren yapım kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için geliyor: İşte, TRT 1 ile Mükemmel Eşleşme 1. Bölüm full izle!

MÜKEMMEL EŞLEŞME İLK BÖLÜM İZLE

İlk bölümü ile ekranlara gelen yeni dizi seyircisi ile buluştu. Diziye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

MÜKEMMEL EŞLEŞME 1. BÖLÜM İZLE

MÜKEMMEL EŞLEŞME KONUSU VE OYUNCULARI

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen, kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayeleri konu ediliyor.

Mükemmel Eşleşme dizisi oyuncuları Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral gibi isimler yer alıyor.

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Mükemmel Eşleşme 1. Bölüm izle! Bir aile kurma hikayesi başlıyor
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