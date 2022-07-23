Mükemmel Eşleşme 2.bölüm izle! TRT 1 ile Mükemmel Eşleşme son bölüm izle full – tek parça – HD

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MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜM İZLE
Bu akşam ekranlara gelen yeni dizinin son bölümüne ulaşmak için:
MÜKEMMEL EŞLEŞME 2. BÖLÜM İZLE: https://www.trt1.com.tr/diziler/mukemmel-eslesme
MÜKEMMEL EŞLEŞME 1. BÖLÜM ÖZETİ
Pınar ve Kerem dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da birbirlerinden kilometrelerce uzaktaki büyük plazalarda 1+0 dairelerde kariyerlerinin peşinde tek başlarına bir hayat sürmektedir. Ne Pınar ne de Kerem evlenip çocuk sahibi olmayı, bir aile kurmayı düşünmemektedir. Yalnız ve konforlu hayatlarından son derece memnundurlar, ancak aileleri bu durumdan hiç hoşnut değildir. Birbirinden habersiz olan bu iki aile çocuklarının evlilik yaşının gelmiş de geçmekte olduğu konusunda hemfikirdir.
Hem Pınar'ı hem Kerem'i hem de aileleri yakından tanıyan Sevinç Abla olaya el koyar. 2022 yılının Haziran ayında "görücü usulü" bir evlilik kulağa garip gelse de, detaylar analiz edildiğinde, "görücü usulünün" günümüzdeki eşleştirme algoritmalarından çok daha başarılı olduğu açıktır. Ancak Kerem de Pınar da görücü usulü evliliğe şiddetli karşı çıkar. Hatta bir birleriyle görüşmek, tanışmak bile istemezler. Onları ikna etmek çok zor olsa da aileler pes edecek gibi değildir.