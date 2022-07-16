TRT1 ekranlarının yeni yaz dizisi Mükemmel Eşleşme, ilk bölümüyle 16 Temmuz Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Emre Kavuk'un oturduğu MinT Motion Pictures imzalı dizi, kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerini ele alacak. Seksenler dizisine benzerliğiyle dikkati çeken dizinin fragmanını izleyen seyirciler, Mükemmel Eşleşme dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var merak ediyor. Yöresel konulara da yer verecek olan dizinin çekim yerleri de araştıırlıyor. İşte, Mükemmel Eşleşme dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!