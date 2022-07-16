Haberler Yaşam Haberleri Mükemmel Eşleşme dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? TRT’nin yeni dizisi Mükemmel Eşleşme oyuncu kadrosu ve konusu
Giriş Tarihi: 16.7.2022 11:41

Mükemmel Eşleşme dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? TRT’nin yeni dizisi Mükemmel Eşleşme oyuncu kadrosu ve konusu

TRT 1, bir yaz dizisini daha izleyicilerle buluşturuyor. Yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Mükemmel Eşleşme dizisi, 16 Temmuz Cumartesi akşamı yayın hayatına başlıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken romantik komedi türündeki dizinin konusu ve oyuncu kadrosu seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki; Mükemmel Eşleşme dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte TRT’nin yeni dizisi Mükemmel Eşleşme oyuncu kadrosu ve konusu!

Mükemmel Eşleşme dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? TRT’nin yeni dizisi Mükemmel Eşleşme oyuncu kadrosu ve konusu

TRT1 ekranlarının yeni yaz dizisi Mükemmel Eşleşme, ilk bölümüyle 16 Temmuz Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Emre Kavuk'un oturduğu MinT Motion Pictures imzalı dizi, kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerini ele alacak. Seksenler dizisine benzerliğiyle dikkati çeken dizinin fragmanını izleyen seyirciler, Mükemmel Eşleşme dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var merak ediyor. Yöresel konulara da yer verecek olan dizinin çekim yerleri de araştıırlıyor. İşte, Mükemmel Eşleşme dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri!

MÜKEMMEL EŞLEŞME DİZİSİ KONUSU

Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme'', 16 Temmuz Cumartesi TRT 1'de yayınlanacak.

Komedi türündeki Mükemmel Eşleşme dizisi, aile zoruyla tanışan iki gencin hikayesi karşımıza çıkacak. Annelerinin zoruyla tanışan gençlerin zamanla aralarındaki bağ kuvvetlenecek ve sonunda mutlu bir yuva kurmalarına sebep olacaktır.

MÜKEMMEL EŞLEŞME DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Mükemmel Eşleşme dizisi oyuncuları Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral gibi isimler yer alıyor.

MÜKEMMEL EŞLEŞME NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mükemmel Eşleşme dizisi İstanbul'da çekiliyor. Merakla beklenen dizinin İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi meşhur yerlerinde çekildiği biliniyor.

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Mükemmel Eşleşme dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? TRT’nin yeni dizisi Mükemmel Eşleşme oyuncu kadrosu ve konusu
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