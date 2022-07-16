Haberler Yaşam Haberleri Mükemmel Eşleşme dizisi nerede çekiliyor? TRT’nin yeni dizisi Mükemmel Eşleşme uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 16.7.2022 10:32 Son Güncelleme: 16.7.2022 10:35

Mükemmel Eşleşme dizisi nerede çekiliyor? TRT’nin yeni dizisi Mükemmel Eşleşme uyarlama mı?

TRT 1 yeni yaz sezonuna Mükemmel Eşleşme ile giriyor. Balkan Ninnisi ile reytingleri alt üst eden TRT, şimdi de yaz dizisi kıvamında romantik bir aşk öyküsü olan Mükemmel Eşleşme dizisini yayına sokuyor. Yaz dizileri arasında yer alan Mükemmel Eşleşme dizisinin çekim yeri merak ediliyor. Peki, Mükemmel Eşleşme dizisi nerede çekiliyor? Mükemmel eşleşme uyarlama mı? İşte detaylar!

Mükemmel Eşleşme dizisi nerede çekiliyor? TRT’nin yeni dizisi Mükemmel Eşleşme uyarlama mı?

Mükemmel Eşleşme dizisi bugün başlıyor. Senaristliğini Birol Güven'in yaptığı dizi, Seksenler dizisine benzerliğiyle çekiyor. Bir yaz dizisi olan yapımın kısa soluklu olması bekleniyor. Dizinin fragmanını izleyenler Mükemmel Eşleşme dizisi nerede çekiliyor hangil içede sorusunu sürekli yöneltti. Aynı zamnda yapımın uyarlama olup olmadığı da tartışılıyor. Peki, Mükemmel Eşleşme dizisi uyarlama mı? Mükemmel Eşleşme dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar!

MÜKEMMEL EŞLEŞME NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mükemmel Eşleşme dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi meşhur yerlerinde çekildi.

MÜKEMMEL EŞLEŞME UYARLAMA MI?

Mükemmel Eşleşme'nin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.

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Mükemmel Eşleşme dizisi nerede çekiliyor? TRT’nin yeni dizisi Mükemmel Eşleşme uyarlama mı?
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