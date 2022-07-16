Mükemmel Eşleşme dizisi nerede çekiliyor? TRT’nin yeni dizisi Mükemmel Eşleşme uyarlama mı?

Mükemmel Eşleşme dizisi bugün başlıyor. Senaristliğini Birol Güven'in yaptığı dizi, Seksenler dizisine benzerliğiyle çekiyor. Bir yaz dizisi olan yapımın kısa soluklu olması bekleniyor. Dizinin fragmanını izleyenler Mükemmel Eşleşme dizisi nerede çekiliyor hangil içede sorusunu sürekli yöneltti. Aynı zamnda yapımın uyarlama olup olmadığı da tartışılıyor. Peki, Mükemmel Eşleşme dizisi uyarlama mı? Mükemmel Eşleşme dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar!