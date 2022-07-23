Mükemmel Eşleşme konusu ne, oyuncuları kim? Mükemmel Eşleşme dizisi nerede çekiliyor?

Bu akşam ikinci bölümüyle TRT1 ekranlarında Mükemmel Eşleşme dizisi yayınlanacak. Mükemmel Eşleşme dizisi oyuncuları Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral gibi isimler yer alıyor. İşte dizi hakkında merak edilenler…
MÜKEMMEL EŞLEŞME DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Mükemmel Eşleşme dizisi oyuncuları Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral gibi isimler yer alıyor.
MÜKEMMEL EŞLEŞME NEREDE ÇEKİLİYOR?
Mükemmel Eşleşme dizisi İstanbul'da çekiliyor. Merakla beklenen dizinin İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi meşhur yerlerinde çekildiği biliniyor.
MÜKEMMEL EŞLEŞME DİZİSİ KONUSU NE?
Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme'', 16 Temmuz Cumartesi TRT 1'de yayınlanacak.
Komedi türündeki Mükemmel Eşleşme dizisi, aile zoruyla tanışan iki gencin hikayesi karşımıza çıkacak. Annelerinin zoruyla tanışan gençlerin zamanla aralarındaki bağ kuvvetlenecek ve sonunda mutlu bir yuva kurmalarına sebep olacaktır.