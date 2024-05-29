Mükremin Gezgin’in telefon tacizcisine 3 yıl hapis istendi

Bir dönem hamile olduğunu söyleyen ve askerliğe çağırılmasıyla gündeme gelen Mükremin Gezgin bu kez de takıntılı hayranıyla mahkemelik oldu. Gezgin'in cep telefonu numarasına ulaşan 28 yaşındaki Ahmet K., tanışmak isteyerek mesaj göndermeye başladı. Tanışma ve görüşme talebinde bulunan Ahmet K., Gezgin'e bir süre mesaj atarak konuşmaya çalıştı. Gezgin'den yanıt alamayan Ahmet K., bu kez de iddiaya göre cinsel içerikli videolar ve fotoğraflar göndermeye başladı. Gezgin'in yanıt vermemesi üzerine Ahmet K., mesaj atmaya devam etti.Gezgin, kendisine sürekli mesaj atan Ahmet K.'dan kurtulamayınca, sürekli müstehcen içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsacvcılığına takıntılı hayranı hakkında şikayette bulundu. Gezgin şikayet dilekçesinde, Ahmet K.'nın Ocak ayında kendisine mesajlar atmaya başladığını, cinsel içerikli videolar ve fotoğraflar gönderdiğini, sürekli Ahmet K. tarafından rahatsız edildiğini cevap vermemesine rağmen Ahmet K.'nın tacizinin devam ettiğini söyledi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ahmet K., Gezgin'i tanımadığını, okuma yazması olmadığını, telefonunda otomatik klavye olduğunu bu nedenle videoların yanlışlıkla kendiliğinden gönderilmiş olabileceğini öne sürdü. Başsavcılık tarafından Ahmet K. hakkında 'Cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.