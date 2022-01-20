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Giriş Tarihi: 20.1.2022 10:40

Mülk Suresi 14. Ayet- Mülk Suresi 14. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Mülk Suresi 14. Ayet- Mülk Suresi 14. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

İslam aleminde önemli bir yere sahip Kuran’ı Kerim, insanlara doğru yolu gösteren kutsal bir kitaptır. Kuran’da önemli bir sure olan Mülk suresi de Müslümanlar için faziletlidir. Kuran’ın 67. Suresi olan Mülk suresi 30 ayetten oluşmaktadır. Bu surenin adı Mülk, evreni temsil etmektedir. Mülk suresinin 14. Ayetini devamlı okumanın insanlara pek çok fazileti vardır. Mülk Suresi 14. Ayet- Mülk Suresi 14. Ayeti Okunuşu ve Anlamı hakkında detaylı bilgiler bu yazımızda sizlerle.

Mülk suresi, Mekke'de nâzil olmuştur. Bu surede Allah'ın her şeye hâkim olduğu ve her şeye gücü yettiği ifadesi yer alır. Bu sureyi okuyan kişilerin parası bereketlenir, zenginleşir ve yoksulluk yüzü görmez. Önemli faziletleri bulunan bu surenin 14. ayetinde de aynı şekilde fakirlikten kurtulmak ve refaha kavuşmak söz konusudur. Bu ayeti okuyan kişiler muradına kavuşur. Bu bereketli duanın anlamı ve okunuşu da faziletleri kadar merak edilen bir konudur.

Mülk Suresi 14. Ayeti Arapça Okunuşu

Mülk Suresi 14. Ayeti Türkçe Okunuşu


Elâ ya'lemu men ḣalaka ve huve-lletîfu-lḣabîr(u)

Mülk Suresi 14. Ayeti Anlamı

Yaratan bilmez olur mu? O, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır.

Mülk Suresi 14. Ayeti Tefsiri

Mülk suresinin 13-14. ayetleri içerisinde bu ayeti de kapsayan bir tefsir söz konusudur;

Bu dünyada günah işleyenler, ya kendilerini görüp gözeten Allah'ın varlığına inanmıyor veya inanmakla birlikte dünyevî hırs ve menfaatleri, nefsânî arzuları yüzünden gaflete dalıp sorumluluklarını unutuyorlar. İşte bu âyetlerde inkârcılara ve gafillere Allah'ın gizlisiyle açığıyla her şeyi kuşatan ilmi hatırlatılmakta, kendilerinden hayatlarını buna göre düzenlemeleri istenmektedir.

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Mülk Suresi 14. Ayet- Mülk Suresi 14. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı
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