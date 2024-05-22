Haberler Yaşam Haberleri Mümtehine Suresi 7. Ayet Okunuşu - Mümtehine Suresi’nin 7. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali
Giriş Tarihi: 22.5.2024 16:22

Mümtehine Suresi 7. Ayet Okunuşu - Mümtehine Suresi’nin 7. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Mümtehine Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 60. suresidir ve 13 ayetten oluşur. Tamamının Medine'de indirildiğine inanılan Mümtehine Suresi, Mushaftaki sıralamada altmışıncı, iniş sıralamasında ise doksan birinci sırada yer alır. Haşr Suresi'nden sonra ve Saf Suresi'nden önce gelen Mümtehine Suresi'nin 7. ayeti en çok incelenenlerdendir. Mümtehine Suresi 7. ayet okunuşu, Türkçe anlamı ve meali öğrenildiğinde verilmek istenilen mesaj kolaylıkla anlaşılır.

Mümtehine Suresi 7. Ayet Okunuşu - Mümtehine Suresi’nin 7. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Mümtehine Suresi, temel olarak "imtihan eden" anlamını taşır. Surenin fasılası ise lam, mim, nun, ra ve dal harflerinden oluşur. Mümtehine Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 28. cüzünde yer alır. Mümtehine Suresi'nin 7. ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali oldukça önemlidir ve Mümtehine Suresi 7. ayet okunuşunu bilmek gerekir.

Mümtehine Suresi 7. Ayet Okunuşu

Mümtehine Suresi'nin 7. ayetinin okunuşu aşağıdaki gibidir:

Asâllâhu en yec'ale beynekum ve beynellezîne âdeytum minhum meveddeh(meveddeten), vallâhu kadîr(kadîrun), vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

Mümtehine Suresi'nin 7. Ayeti Türkçe Anlamı

Mümtehine Suresi'nin 7. ayetinin Türkçe anlamı aşağıdaki gibidir:

Ola ki Allah sizinle, içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi (ve yakınlık) koyar. Allah, hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Mümtehine Suresi'nin 7. Ayeti Arapça Yazılışı

Mümtehine Suresi'nin 7. ayetinin Arapça yazımı aşağıdaki gibidir:

ARKADAŞINA GÖNDER
Mümtehine Suresi 7. Ayet Okunuşu - Mümtehine Suresi’nin 7. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA