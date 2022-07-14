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Giriş Tarihi: 14.7.2022 13:36

Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?

14 Temmuz Perşembe akşamı izleyicisi ile buluşacak olan Mumya filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman’ın yer aldığı filmde ünlü oyuncu Tom Cruise başrolde yer alıyor. Fantastik, macera ve korku türlerinde olan Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?

Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?

Mumya filmi 14 Temmuz Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezarın unutulmuş bir çölde yüzyıllardır durmasının ardından yapılan askeri operasyon sonucu mezar keşfedilecek ve açılacaktır. Mezarın açılması ile her şey bir anda değişecektir. Peki; Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?

MUMYA FİLMİ KONUSU

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI

Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis

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Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimler?
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